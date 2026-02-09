Patrizia De Blanck si è spenta a 85 anni. La nobildonna, nota per il suo carattere schivo e le numerose apparizioni in tv, aveva combattuto una grave malattia che aveva nascosto a tutti. La sua morte ha colto di sorpresa i fan e gli amici, lasciando un vuoto nel mondo dello spettacolo italiano.

È scomparsa all’età di 85 anni Patrizia De Blanck, icona indimenticabile e irriverente della televisione italiana. La contessa ha lottato contro una grave malattia, mantenuta segreta per scelta della famiglia, a protezione della sua privacy e della sua dignità. La figlia Giada ha raccontato la battaglia della madre come «durissima e dolorosa», affrontata lontano dai riflettori e nel massimo riserbo: «Questa volta, nonostante abbia fatto l’impossibile e lottato con tutte le mie forze, non è bastato». I problemi di salute In passato Patrizia aveva già dovuto affrontare seri problemi di salute, tra cui un grave episodio di infezione nel 2018 che aveva messo a rischio la sua vita. 🔗 Leggi su Leggo.it

Patrizia De Blanck, come è morta la contessa: la grave malattia nascosta a tutti e la battaglia «durissima e dolorosa»

Patrizia De Blanck, nota contessa e protagonista di diversi programmi televisivi, è morta a Roma a 85 anni.

