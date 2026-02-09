Patrizia De Blanck è morta a 85 anni La figlia della contessa | Devastante malattia

Patrizia De Blanck, nota contessa e protagonista di diversi programmi televisivi, è morta a Roma a 85 anni. La sua famiglia ha comunicato la notizia tramite Instagram, dove la figlia Giada ha scritto di un dolore immenso. La morte arriva dopo una lunga battaglia contro una malattia considerata devastante. La donna lascia un vuoto grande nel mondo dello spettacolo e tra chi l’ha conosciuta.

E' morta a Roma, a 85 anni, Patrizia De Blanck. A dare l'annuncio la figlia Giada in un lungo post pubblicato su Instagram insieme a una foto che le ritraeva insieme: "Con immenso dolore, annuncio la scomparsa di mia mamma, la contessa Patrizia De Blanck. Mia madre è stata una figura iconica, che ha segnato un'epoca di eleganza, romanticismo e autenticità - sottolinea Giada De Blanck -. Con lei si chiude un capitolo insostituibile della mia vita e di un'intera epoca. Il suo coraggio, la sua forza e la sua luce vivranno per sempre in me. Ringrazio chi l'ha amata. Riposa in pace, mamma, per sempre nel mio cuore". 🔗 Leggi su Iltempo.it

