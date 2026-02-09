Patrizia de Blanck è morta addio alla contessa personaggio della tv

La notizia della morte di Patrizia de Blanck ha fatto rapidamente il giro delle cronache italiane. La contessa, nota per la sua presenza costante in televisione e per le sue vicende spesso al centro dell’attenzione, si è spenta questa mattina a Roma all’età di 85 anni. La sua figura resterà impressa come un simbolo della mondanità italiana e della televisione degli ultimi decenni.

La contessa Patrizia de Blanck, icona della televisione e figura controversa della mondanità italiana, è scomparsa oggi a Roma all’età di 85 anni. La notizia della sua morte è stata data dalla figlia, Giada de Blanck, attraverso un commovente post sui social media, segnando la fine di un’era e lasciando un vuoto nel panorama dello spettacolo. La scomparsa è avvenuta nella capitale, come confermato dalla famiglia. Patrizia de Blanck, nota per la sua eccentricità e il suo stile inconfondibile, ha lasciato un segno indelebile nella storia della televisione italiana, partecipando a numerosi programmi e diventando un personaggio di spicco nel dibattito pubblico.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Patrizia De Blanck

Patrizia De Blanck, nota come la Contessa del Popolo, è morta a 85 anni dopo aver combattuto una malattia in silenzio.

Patrizia De Blanck, nota contessa e protagonista di diversi programmi televisivi, è morta a Roma a 85 anni.

Ultime notizie su Patrizia De Blanck

