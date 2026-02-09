La notizia della morte di Patrizia De Blanck ha fatto il giro dei social e dei media. La 85enne lascia un vuoto enorme, anche tra chi la conosceva come personaggio pubblico. La figlia Giada ha scritto su Instagram: “Ho vissuto tutto nel silenzio”. La scomparsa di Patrizia, icona degli anni passati, segna la fine di un’epoca e apre una porta a ricordi e riflessioni su una vita vissuta tra luci e ombre.

Clizia Incorvaia: “Con Sarcina un amore tossico, botte e occhi neri. Ora sono costretta a denunciare” Perché si chiamano giorni della merla? Storia e leggenda dei giorni più freddi di gennaio L’annuncio su Instagram della figlia: “Iconica, ha segnato un’epoca. Con lei se ne va una parte di me” Patrizia De Blanck è morta all’età di 85 anni. A dare la notizia è stata la figlia Giada De Blanck, che ha scelto i social per condividere il dolore per la perdita della madre, definita “iconica” e capace di “segnare un’epoca”. La celebre contessa, volto amatissimo della televisione italiana, si è spenta nel silenzio, dopo aver combattuto contro una malattia affrontata lontano dai riflettori. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Patrizia De Blanck è morta a 85 anni, l’addio della figlia Giada: “Ho vissuto tutto nel silenzio”

Approfondimenti su Patrizia De Blanck

Patrizia De Blanck è morta a 85 anni.

Addio a Patrizia De Blanck, morta a 85 anni.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Patrizia De Blanck

Argomenti discussi: Addio a Patrizia de Blanck. L'annuncio della figlia Giada; Morta Patrizia De Blanck, contessa ribelle con una devastante malattia: l'annuncio della figlia Giada; Patrizia De Blanck è morta, l’addio della figlia Giada: Tutto nel silenzio; Patrizia de Blanck è morta, addio alla contessa della tv.

Patrizia De Blanck, l'eredità e parte del patrimonio (perduto): dalla villa di Roma alle opere d'arteLa morte di Patrizia De Blanck ha riacceso l’attenzione sul patrimonio e l’eredità della celebre contessa, scomparsa a 85 anni dopo una lunga malattia combattuta lontano ... ilmattino.it

Patrizia De Blanck, il patrimonio segnato da perdite: chi erediterà i beni della contessa della TVPatrizia De Blanck discendeva da una famiglia nobile, ma il padre ha perso parte dell'eredità. Ora alla figlia andrà la villa romana. donnaglamour.it

Addio a Patrizia De Blanck, la "contessa del popolo" che ha attraversato tre epoche della tv italiana. A darne l'annuncio la figlia Giada: "Questa volta non è bastato". Aveva 85 anni facebook

Morta la contessa Patrizia de Blanck: il dolore della figlia Giada, chi era x.com