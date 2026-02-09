Patrizia De Blanck è morta a 85 anni | il silenzio sugli ultimi mesi

Patrizia De Blanck è morta a 85 anni a Roma. La notizia l’ha annunciata la figlia Giada con un post su Instagram, dove ha condiviso una foto che le mostra insieme. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo dello spettacolo.

Patrizia de Blanck è morta a Roma all’età di 85 anni. La notizia è stata annunciata dalla figlia Giada attraverso un toccante post su Instagram, accompagnato da una foto che le ritrae insieme.Nel messaggio, Giada esprime il suo immenso dolore: "Con immenso dolore, annuncio la scomparsa di mia mamma, la contessa Patrizia De Blanck. Mia madre è stata una figura iconica, che ha segnato un'epoca di eleganza, romanticismo e autenticità - sottolinea Giada de Blanck - Con lei si chiude un capitolo insostituibile della mia vita e di un'intera epoca. Il suo coraggio, la sua forza e la sua luce vivranno per sempre in me. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

