Patrizia de Blanck è morta a 85 anni. La notizia è stata data dalla figlia Giada su Instagram, che ha scritto di essere devastata dalla perdita della madre, nota contessa e figura pubblica. La sua scomparsa ha colpito molti fan e amici, che ricordano la sua presenza vivace e il legame con il mondo dello spettacolo.

AGI - È morta, a 85 anni, Patrizia de Blanck. A dare l'annuncio la figlia Giada in un post pubblicato su Instagram: "Con immenso dolore, annuncio la scomparsa di mia mamma, la contessa Patrizia De Blanck. Mia madre è stata una figura iconica, che ha segnato un'epoca di eleganza, romanticismo e autenticità - sottolinea Giada de Blanck - Con lei si chiude un capitolo insostituibile della mia vita e di un'intera epoca. Il suo coraggio, la sua forza e la sua luce vivranno per sempre in me. Ringrazio chi l'ha amata. Riposa in pace, mamma, per sempre nel mio cuore". "Con tanta difficoltà scrivo questo messaggio, non ho la forza neanche di parlare. 🔗 Leggi su Agi.it

È morta a 85 anni Patrizia de Blanck

