È morta Patrizia de Blanck il dolore della figlia Giada | Non ho neanche la forza di parlare era la mia vita

È morta Patrizia de Blanck, la famosa contessa che aveva conquistato il pubblico con la sua presenza in tv. La notizia è arrivata ieri, dopo una lunga battaglia contro una grave malattia. La figlia Giada ha condiviso sui social un messaggio straziante, dicendo di essere senza forze e di aver perso una parte di sé. La donna aveva 85 anni e lascia un vuoto enorme tra chi la conosceva e la seguiva.

Giada continua spiegando di aver affrontato «un percorso durissimo e doloroso senza crollare, per me e per lei, cercando di infonderle forza e amore fino all'ultimo. Per scelta ho vissuto tutto nel silenzio e nella riservatezza, in un momento estremamente delicato e terribile per tutte e due proteggendola da tutto, dalla sua devastante malattia e affrontando il dolore lontano da tutti. Sono profondamente segnata da questo percorso difficile e doloroso e dilaniata da una sofferenza che non si può spiegare: con lei se n'è andata una parte di me. Vivrò per due, questa è la promessa. Vivrò per lei, che vive dentro di me e nel mio cuore per sempre.

