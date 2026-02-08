7.500 sensori nei parcheggi di Roma | cosa cambierà per automobilisti e residenti

Roma introduce 7.500 sensori nei parcheggi per migliorare la vita degli automobilisti e dei residenti. La Giunta ha dato il via libera al progetto SOSPAS, un sistema digitale che monitora e gestisce la sosta in modo più efficiente. Da ora, sarà più facile trovare un posto libero e ridurre il traffico in città. La novità riguarda soprattutto il centro e le zone più trafficate, dove si punta a rendere più fluido il movimento delle auto.

Roma fa un passo avanti verso la città intelligente. La Giunta Capitolina ha approvato il progetto SOSPAS – Smart On-Street Parking System, un sistema di gestione e monitoraggio digitale della sosta basato su oltre 7.500 sensori distribuiti nei 23 ambiti tariffati del centro cittadino.

