Paperdi Juvecaserta sconfitta nel finale | a Ravenna finisce 77-74

La Paperdi Juvecaserta perde in casa di Ravenna 77-74 nel finale. La squadra campana si vede sfuggire il primo posto in classifica e la prima sconfitta del 2026, lasciando spazio alla formazione ospite. La partita è stata combattuta fino all’ultimo minuto, ma alla fine sono stati i padroni di casa a festeggiare.

Tempo di lettura: 3 minuti Ravenna costa alla Paperdi Juvecaserta 2021 la prima sconfitta dell'anno 2026 ed il primato in classifica. Dopo una battaglia sportiva durata 40', condizionata dalle limitate rotazioni dei bianconeri per le assenze di Sperduto e Laganà e con Hadzic rientrato dopo una settimana di stop, il quintetto di Lino Lardo ha dovuto arrendersi all'OraSì Ravenna per 77-74 al termine di una gara condotta a lungo e sfuggita solo negli ultimi minuti. Dopo l'iniziale tripla di Jakstas, la formazione casertana entra subito in partita: D'Argenzio e Lo Biondo firmano il primo sorpasso, mentre Radunic impone fisicità nel pitturato.

