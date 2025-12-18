Paperdi Juvecaserta tredicesimo successo stagionale | +10 finale su Pesaro

La Paperdi Juvecaserta conquista il suo tredicesimo successo stagionale, chiudendo con un +10 su Pesaro nell’ultima gara interna del 2025. Una vittoria che, nonostante le apparenze, si è rivelata più combattuta del previsto, dimostrando la determinazione e il carattere della squadra in una sfida più impegnativa di quanto suggerisse la classifica.

Tempo di lettura: 3 minuti L’ultima gara interna del 2025 per la Paperdi Juvecaserta coincide con il tredicesimo successo stagionale venuto al termine di una partita più complicata di quanto potesse far supporre la posizione in classifica delle due contendenti. Il quintetto bianconero, infatti, si è presentato al palaPiccolo in formazione quanto mai rimaneggiata dal momento che alle scontate assenze di Laganà e Vecerina, si è aggiunta anche quella di Nobile rendendo quanto mai corte le rotazioni di coach Lardo, che a poco più di 2’ dal termine ha perso anche Sperduto per una profonda ferita alla fronte, suturata dal medico sociale negli spogliatoi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

