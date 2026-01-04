Escursionista disperso da otto giorni trovato morto Simone Dal Bon | il corpo in un canalone sul Pasubio
Il corpo di Simone Dal Bon, 43 anni, è stato ritrovato dopo otto giorni di ricerche nelle montagne vicentine, sul Pasubio. L’escursionista disperso domenica scorsa è stato trovato in un canalone. La notizia segna la conclusione di un’attesa durata quasi una settimana, evidenziando le difficoltà delle operazioni di ricerca in zone montuose impervie.
Il corpo di Simone Dal Bon, escursionista di 43 anni, è stato ritrovato oggi, domenica 4 gennaio, dopo otto giorni di ricerche sulle montagne vicentine. L’uomo, residente a Schio, era disperso dal 27 dicembre. Il cadavere è stato individuato in un canalone impervio sotto Punta Favella, sul versante veneto del Pasubio, in una zona particolarmente difficile da raggiungere. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, ma secondo le prime valutazioni Dal Bon potrebbe essere scivolato per oltre 150 metri, precipitando lungo il versante. Le ricerche e l’avvistamento dall’alto. Il ritrovamento è avvenuto grazie a una squadra di terra del Soccorso alpino e speleologico, che durante le perlustrazioni ha individuato tracce di ciaspole che a un certo punto si interrompevano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche: Escursionista disperso da 8 giorni, trovato morto Simone Dal Bon: il corpo del 43enne era in un canalone
Leggi anche: Simone Dal Bon, morto l’escursionista disperso tra Trentino e Veneto
Ritrovato morto l'escursionista disperso in Val di Susa; Ritrovato corpo escursionista francese disperso in Valsusa; Escursionista scomparso da giorni: ricerca in corso a Pian delle Fugazze; Pasubio, ritrovato senza vita l’escursionista di 43 anni disperso da giorni.
Trovato il corpo dell’escursionista disperso da giorni sulle Piccole Dolomiti - Ritrovato il corpo senza vita di Simone Dal Bon, l'escursionista 42enne di Schio disperso sulle Piccole Dolomiti dal 27 dicembre scorso. veronaoggi.it
Escursionista disperso da 8 giorni, trovato morto Simone Dal Bon: il corpo del 43enne era in un canalone - È stato ritrovato in un canalone il corpo dell’escursionista Simone Dal Bon, il 43enne di Schio disperso dal 27 dicembre sulle montagne vicentine ... fanpage.it
Ritrovato senza vita l’escursionista di 43 anni disperso da una settimana sul Pasubio - Il corpo dell'uomo è stato individuato non lontano da Pian delle Fugazze, dove nei giorni scorsi era stata rinvenuta la sua auto, punto da cui si erano concentrate le ricerche. altoadige.it
Pasubio, trovato morto l’escursionista di 43 anni disperso da una settimana - facebook.com facebook
Riprese le ricerche dell'escursionista vicentino disperso tra Veneto e Trentino. Simone Dal Bon, originario di Schio, è scomparso da 6 giorni. Sul posto cani molecolari. Già effettuati diversi sorvoli in elicottero. x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.