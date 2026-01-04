Il corpo di Simone Dal Bon, 43 anni, è stato ritrovato dopo otto giorni di ricerche nelle montagne vicentine, sul Pasubio. L’escursionista disperso domenica scorsa è stato trovato in un canalone. La notizia segna la conclusione di un’attesa durata quasi una settimana, evidenziando le difficoltà delle operazioni di ricerca in zone montuose impervie.

Il corpo di Simone Dal Bon, escursionista di 43 anni, è stato ritrovato oggi, domenica 4 gennaio, dopo otto giorni di ricerche sulle montagne vicentine. L’uomo, residente a Schio, era disperso dal 27 dicembre. Il cadavere è stato individuato in un canalone impervio sotto Punta Favella, sul versante veneto del Pasubio, in una zona particolarmente difficile da raggiungere. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, ma secondo le prime valutazioni Dal Bon potrebbe essere scivolato per oltre 150 metri, precipitando lungo il versante. Le ricerche e l’avvistamento dall’alto. Il ritrovamento è avvenuto grazie a una squadra di terra del Soccorso alpino e speleologico, che durante le perlustrazioni ha individuato tracce di ciaspole che a un certo punto si interrompevano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Escursionista disperso da otto giorni, trovato morto Simone Dal Bon: il corpo in un canalone sul Pasubio

Leggi anche: Escursionista disperso da 8 giorni, trovato morto Simone Dal Bon: il corpo del 43enne era in un canalone

Leggi anche: Simone Dal Bon, morto l’escursionista disperso tra Trentino e Veneto

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Ritrovato morto l'escursionista disperso in Val di Susa; Ritrovato corpo escursionista francese disperso in Valsusa; Escursionista scomparso da giorni: ricerca in corso a Pian delle Fugazze; Pasubio, ritrovato senza vita l’escursionista di 43 anni disperso da giorni.

Trovato il corpo dell’escursionista disperso da giorni sulle Piccole Dolomiti - Ritrovato il corpo senza vita di Simone Dal Bon, l'escursionista 42enne di Schio disperso sulle Piccole Dolomiti dal 27 dicembre scorso. veronaoggi.it