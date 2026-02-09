Papa all’Angelus | Strategie di guerra non danno futuro all’umanità

Questa mattina, durante l’Angelus, Papa Leone XIV ha fatto un appello urgente alla comunità internazionale. Ha chiesto di abbandonare le strategie di guerra e di cercare vie di pace e rispetto tra i popoli. Il Papa ha detto che le guerre non portano nessun futuro e che bisogna cambiare rotta subito.

Il Pontefice Leone XIV ha lanciato un appello accorato alla comunità internazionale per un futuro fondato sul rispetto e sulla fratellanza tra i popoli, sottolineando come le strategie di guerra siano un vicolo cieco per l'umanità. L'esortazione è giunta durante l'Angelus di oggi, 8 febbraio 2026, pronunciato in Piazza San Pietro, con un pensiero speciale per le popolazioni colpite da calamità naturali in Portogallo, Marocco, Spagna e Italia. L'Angelus, momento di preghiera e riflessione per i fedeli, è stato l'occasione per il Papa per ribadire la necessità di abbandonare le logiche di potenza e abbracciare un approccio basato sul dialogo e sulla solidarietà.

