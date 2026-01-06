Angelus 6 gennaio 2026 Papa Leone | No all’industria della guerra ma a un artigianato di pace

Durante l’Angelus del 6 gennaio 2026, Papa Leone XIV ha sottolineato l’importanza di opporsi all’industria della guerra, promuovendo invece un artigianato di pace. Nell’appello rivolto ai fedeli da Piazza San Pietro, ha invitato a vivere con speranza e a seguire le vie di Dio, affinché si possa costruire un domani fondato sui valori di pace e solidarietà.

Nell'Angelus tenutosi oggi da Piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha esortato i fedeli a camminare verso il futuro con speranza, seguendo le vie di Dio. In una Piazza San Pietro gremita ha avuto luogo l'Angelus del 6 gennaio 2026, in cui si celebra l'Epifania del Signore. In questo contesto, il pontefice ha spiegato il.

