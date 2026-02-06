Matilda De Angelis ha aperto ufficialmente le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. La cantante e attrice è salita sul palco di San Siro il 6 febbraio, con il pubblico in piedi, per dare il via alla manifestazione. Le sue parole hanno accompagnato il primo momento di questa grande festa sportiva, che porta nel cuore le emozioni di milioni di italiani e appassionati di tutto il mondo.

E’ la voce che accompagna il primo respiro delle Olimpiadi invernali. A San Siro, il 6 febbraio 2026, mentre Milano-Cortina si è presenta al mondo, Matilda De Angelis sale sul palco più atteso entrando nella narrazione ufficiale dei Giochi olimpici. L’attrice 30enne, infatti, è una delle voci dello show. Un ruolo simbolico, quasi istituzionale, e una consacrazione per un’artista che in pochi anni è passata da promessa del cinema italiano a volto riconosciuto e apprezzato anche oltreconfine. Matilda De Angelis e Luc Besson al Modernissimo: il video Matilda De Angelis incarna lo spirito di un’Italia proiettata verso il mondo che cambia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Matilda De Angelis, le sue parole aprono le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

Ecco tutto quello che bisogna sapere sulla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, con protagonisti Pierfrancesco Favino, Matilda De Angelis e Mariah Carey.

Ecco le informazioni principali sulla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

