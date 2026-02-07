Matilda De Angelis scambiata per Mariah Carey alla cerimonia delle Olimpiadi | la reazione alla gaffe di Petrecca
Dopo la gaffe di Paolo Petrecca, che le ha scambiato per Mariah Carey alla cerimonia delle Olimpiadi, Matilda De Angelis ha deciso di rispondere. L’attrice ha preso la cosa con ironia e senza troppi problemi, lasciando perdere le polemiche. La confusione ha fatto il giro sui social e ora tutti aspettano di vedere se ci saranno ulteriori commenti o chiarimenti.
Dopo la gaffe di Paolo Petrecca, che ha confuso Matilda De Angelis con Mariah Carey, arriva la reazione dell'attrice.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Matilda De Angelis
Dall'armonia alla contemporaneità, da Matilda De Angelis a Giorgio Armani passando per la voce di Mariah Carey: tutto quello che sappiamo sulla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026
L'articolo esplora i dettagli della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dalla musica di Mariah Carey all'eleganza di Giorgio Armani, passando per la partecipazione di Matilda De Angelis.
Pierfrancesco Favino, Matilda De Angelis, Mariah Carey: tutto quello che sappiamo sulla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026
Ecco tutto quello che bisogna sapere sulla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, con protagonisti Pierfrancesco Favino, Matilda De Angelis e Mariah Carey.
Ultime notizie su Matilda De Angelis
Argomenti discussi: Ghali censurato e Andrea Pucci al Festival, ecco TeleMeloni; Olimpiadi Milano-Cortina 2026, è subito gaffe Rai: il nome dello stadio è sbagliato e quella non è Mariah Carey | VIDEO; Milano Cortina 2026, si parte col piede sbagliato: gaffe, playback e figuracce in mondovisione; Ghali censurato? È polemica sulla Rai | Mai nominato per lui nessun primo piano.
Matilda De Angelis scambiata per Mariah Carey alla cerimonia delle Olimpiadi: la reazione alla gaffe di PetreccaDopo la gaffe di Paolo Petrecca, che ha confuso Matilda De Angelis con Mariah Carey, arriva la reazione dell'attrice ... fanpage.it
Da Mariah Carey a Charlize Theron, l’evento d’apertura dei Giochi Olimpici Invernali 2026 ha portato una parata di glamour al centro dello stadio di San Siro. Compresa una sfilata tricolore disegnata da Giorgio Armani e capitanata da Vittoria Ceretti facebook
Saluto Matilda De Angelis e do il benvenuto a Mariah Carey. Matilda ti aspettiamo a #TaleEQualeShow per cantare “All I want for Christmas” #MilanoCortina2026 #CerimoniaDiApertura #OlimpiadiInvernali2026 x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.