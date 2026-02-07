Matilda De Angelis scambiata per Mariah Carey alla cerimonia delle Olimpiadi | la reazione alla gaffe di Petrecca

Dopo la gaffe di Paolo Petrecca, che le ha scambiato per Mariah Carey alla cerimonia delle Olimpiadi, Matilda De Angelis ha deciso di rispondere. L’attrice ha preso la cosa con ironia e senza troppi problemi, lasciando perdere le polemiche. La confusione ha fatto il giro sui social e ora tutti aspettano di vedere se ci saranno ulteriori commenti o chiarimenti.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.