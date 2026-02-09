Paolo Nani porta in scena la La Lettera al Teatro Metamorfosi di Rutigliano

Paolo Nani torna a teatro con “La Lettera” al Teatro Metamorfosi di Rutigliano. Lo spettacolo porta sul palco una storia semplice, interpretata con energia e naturalezza. La scena si riempie di persone che ascoltano, ridono e si emozionano, dimostrando ancora una volta come il teatro possa essere un momento di quotidianità condivisa. La direzione artistica di Giusy Marrone continua a sorprendere con scelte originali e diverse, mantenendo vivo l’interesse del pubblico.

Il cartellone del Teatro Metamorfosi di Rutigliano, continua a sorprendere per le scelte, originali e variegate, della direzione artistica a cura di Giusy Marrone. Domenica 1 marzo, infatti, sul nuovo palcoscenico pugliese, salirà lo straordinario Paolo Nani che porta in scena alle 19,30 "La Lettera". Considerato uno degli spettacoli più celebri e longevi del teatro fisico internazionale, ideato da Nani insieme a Nullo Facchini che ne firma anche la regia. Nel febbraio 2022 "La Lettera" ha celebrato trenta anni di vita scenica. Nato nel 1992, lo spettacolo è da allora in perenne tournée nei quattro angoli del mondo, con oltre 1800 repliche in paesi come Groenlandia, Giappone, Argentina, Spagna, Norvegia e Italia.

