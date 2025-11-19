Fiesole Paolo Nani in scena con la ‘Lettera’

Firenze, 19 novembre 2025 - Un classico del teatro internazionale, in perenne rappresentazione dal 1992 ai quattro angoli del globo. Si chiude giovedì 20 novembre con “La lettera” di Paolo Nani l’edizione 2025 dell’Autunno Fiesolano in programma al Teatro di Fiesole. I biglietti (posti numerati 20.1015 euro) sono disponibili sul sito del teatro www.teatrodifiesole.it, su www.ticketone.it (tel. 892 101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.itpunti-vendita - tel. 055 210804). Oltre 1800 repliche per questo piccolo, perfetto meccanismo scenico che continua a stupire, anche dopo averlo visto decine di volte, per la sua capacità di tenere avvinto il pubblico alle sorprendenti trasformazioni di un formidabile artista. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fiesole, Paolo Nani in scena con la ‘Lettera’

