Paolo Sassanelli in anteprima nazionale al Teatro Metamorfosi di Rutigliano

Paolo Sassanelli sarà in anteprima nazionale al Teatro Metamorfosi di Rutigliano, portando sul palco una narrazione che unisce cultura e tradizione. Attraverso parole e gesti semplici, si esploreranno storie legate al cibo e alle radici di un popolo, offrendo uno sguardo autentico e riflessivo sulle memorie collettive. Un’occasione per riscoprire il valore delle tradizioni in un contesto teatrale intimo e rispettoso.

C'è un sapore che racconta un popolo, un gesto semplice che diventa memoria collettiva, una voce che trasforma il cibo in racconto e la tradizione in poesia. Da questo immaginario potente nasce "Sono nato con la bocca aperta", lo spettacolo di Paolo Sassanelli che venerdì 6 febbraio alle ore 21.

