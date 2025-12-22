Il femminicidio di Anna Tagliaferri a Cava dei Tirreni uccisa da Diego Di Domenico

Domenica 21 dicembre a Cava dei Tirreni (Salerno) ennesimo femminicidio del 2025: Anna Tagliaferri, 40 anni, imprenditrice, è stata ammazzata da Diego Di Domenico, suo coetaneo, col quale conviveva da un anno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Otto coltellate mortali alla compagna, poi si uccide lanciandosi nel vuoto; Anna Tagliaferri uccisa a Cava de' Tirreni vicino Salerno dal compagno, chi era la nota imprenditrice 40enne; Anna Tagliaferri, uccisa dal compagno (poi suicida) a Cava de' Tirreni: gli studi in Economia, i viaggi, la pasticceria di famiglia; Anna Tagliaferri, chi era la donna uccisa a Cava de' Tirreni: la pasticceria Tirrena e la targa di riconoscimento.

Chi era Anna Tagliaferri, uccisa davanti agli occhi della madre: orrore a Cava de’ Tirreni. “Una terra martoriata” - Indagini coordinate dalla Procura di Nocera Inferiore. notizie.com