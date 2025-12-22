Il femminicidio di Anna Tagliaferri a Cava dei Tirreni uccisa da Diego Di Domenico
Domenica 21 dicembre a Cava dei Tirreni (Salerno) ennesimo femminicidio del 2025: Anna Tagliaferri, 40 anni, imprenditrice, è stata ammazzata da Diego Di Domenico, suo coetaneo, col quale conviveva da un anno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Anna Tagliaferri, pasticciera 40enne di Cava de' Tirreni, assassinata dal fidanzato Diego Di Domenico che ha anche ferito la suocera e poi si è ucciso
Leggi anche: Femminicidio a Cava de’ Tirreni, Anna Tagliaferri assassinata in casa: ferita la madre, poi il suicidio del partner
Otto coltellate mortali alla compagna, poi si uccide lanciandosi nel vuoto; Anna Tagliaferri uccisa a Cava de' Tirreni vicino Salerno dal compagno, chi era la nota imprenditrice 40enne; Anna Tagliaferri, uccisa dal compagno (poi suicida) a Cava de' Tirreni: gli studi in Economia, i viaggi, la pasticceria di famiglia; Anna Tagliaferri, chi era la donna uccisa a Cava de' Tirreni: la pasticceria Tirrena e la targa di riconoscimento.
Chi era Anna Tagliaferri, uccisa davanti agli occhi della madre: orrore a Cava de’ Tirreni. “Una terra martoriata” - Indagini coordinate dalla Procura di Nocera Inferiore. notizie.com
Femminicidio a Cava de’ Tirreni: accoltella la compagna davanti alla madre e poi si lancia nel vuoto - Femminicidio a Cava de’ Tirreni: una donna uccisa in casa dal compagno, che dopo l’aggressione si è tolto la vita. notizie.it
Femmicidio a Cava de' Tirreni, Anna Tagliaferri massacrata dal compagno davanti alla madre - Diego Di Domenico l’ha accoltellata, poi si è gettato dalla finestra: è morto sul colpo. msn.com
Anna Tagliaferri. È il nome dell'ennesima vittima di femminicidio. L'imprenditrice 40enne è stata ammazzata a coltellate in casa sua a Cava de' Tirreni (Salerno) dal compagno e coetaneo Diego di Domenico nel pomeriggio di domenica 21 dicembre, alle porte - facebook.com facebook
Un’altra donna ammazzata. Anna Tagliaferri aveva 40 anni. Non è follia, non è amore, non è destino. È violenza maschile. È un sistema che uccide. #stopfemminicidi #femminicidio #cavadeitirreni x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.