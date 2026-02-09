Paolo Bonolis difende Pucci, il comico che ha deciso di ritirarsi da Sanremo 2026. Durante l’intervista a Taratata, Bonolis dice che Pucci è un bravissimo comico e che ha fatto bene a lasciare il palco del festival. La scelta di Pucci ha suscitato molte discussioni, ma Bonolis la vede come una decisione corretta, senza troppi giri di parole.

Al timone di Taratata, format musicale in onda su Canale 5 il 9 e 16 febbraio, Paolo Bonolis si racconta in un’intervista durante la quale parla anche del caso Pucci, il comico che ha rinunciato alla co-conduzione del Festival di Sanremo dopo le polemiche. Proprio sulla rinuncia di Puggi, Bonolis afferma a Il Fatto Quotidiano: “Andrea, lo conosco, è un bravissimo comico e mi dispiace che abbia subito polemiche e minacce come dice. Ma se ha rinunciato penso abbia fatto più che bene”. Riguardo a un suo ritorno al Festival di Sanremo, invece, Paolo Bonolis dichiara: “Non succederà perché Sanremo come per Taratata deve viaggiare su un binario narrativo e il binario narrativo non può essere solamente la gara. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Paolo Bonolis sul caso Pucci: “È un bravissimo comico, ha fatto bene a ritirarsi da Sanremo 2026”

Paolo Bonolis torna in televisione con “Taratata” e presenta due serate speciali.

Andrea Pucci ha deciso di non partecipare a Sanremo 2026.

