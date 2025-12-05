Torna Natale al MuBi | un mese ricco di eventi e incontri

Torna Natale al MuBi con un mese ricco di eventi ed incontri per vivere insieme le feste tra arte, storia, divertimento e nuove scoperte! Il Museo Irpino e la Biblioteca “S. e G. Capone” presentano il nuovo programma delle iniziative natalizie 2025: un ricco calendario di appuntamenti pensati per. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

A Santi di Forcella torna "Natale nelle Terre dell'Ovest": mercatini coperti e riscaldati, attività per bambini, musica, escursioni e tanto altro. - facebook.com Vai su Facebook

Laveno Mombello e Cerro, un mese di eventi per il Natale 2025: ecco il programma - Laveno Mombello e Cerro accendono l’atmosfera delle feste con un ricchissimo programma di appuntamenti dedicati al Natale 2025, pensato per coinvolgere famiglie, bambini, visitatori e residenti lungo ... Segnala varesenews.it