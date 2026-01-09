Scrittori in Circolo | incontri con gli autori nelle biblioteche aretine

“Scrittori in Circolo” è un ciclo di incontri letterari promosso dalla Rete Documentaria Aretina e le biblioteche dei 11 Comuni della provincia di Arezzo, in collaborazione con i circoli di lettura locali e la libreria Feltrinelli. Con il supporto della Regione Toscana, questa rassegna offre l’opportunità di conoscere autori e approfondire il mondo della letteratura in un contesto culturale e accessibile.

Nasce il festival “Scrittori in Circolo”, rassegna d’incontri letterari a cura della Rete Documentaria Aretina e le “sue” biblioteche, di 11 Comuni in collaborazione con i circoli di lettura della provincia e la libreria Feltrinelli di Arezzo, con il sostegno della Regione Toscana. Un grande. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Leggi anche: “Scrittori in Circolo”: la lettura diventa festival nelle biblioteche della provincia Leggi anche: Family Val Gandino, incontri nelle biblioteche con “Nati per Leggere” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Scrittori in Circolo: incontri con gli autori nelle biblioteche aretine; I grandi autori per i lettori: nasce il club di Tuttolibri; “Scrittori in Circolo”: la lettura diventa festival nelle biblioteche della provincia; Scrittori in Circolo | la lettura diventa festival nelle biblioteche della provincia. "Scrittori in Circolo": incontri con gli autori nelle biblioteche aretine - Dal 16 gennaio al 28 marzo biblioteche e altri loghi come teatri, auditorium e sale istituzionali si animeranno in un fitto calendario di presentazioni di libri pubblicati tra il 2024 e l’anno appena ... arezzonotizie.it

Incontri con autori per due sabati alla Ubik: si comincia con il giallo - La libreria Ubik, di via Emilia, organizza due incontri letterari, entrambi programmati al sabato pomeriggio. laprovinciapavese.gelocal.it

Lazzerini, nuovi incontri d’autore. Le Notti nere di Vichi e tante idee - Poi Il vento di giugno di Gori, Facheris con il Festival femminista e Grifoni con Il lungo ... msn.com

“Scrittori in Circolo”: gli incontri della Rete Documentaria Aretina - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.