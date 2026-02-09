L’Ente Palio Marinaro preferisce mantenere il silenzio sulla vicenda del doping che riguarda il vogatore del Valle. Dopo quasi cinque mesi di attesa, ha deciso di non commentare ulteriormente, per evitare di alimentare polemiche o speculazioni. La questione resta aperta, ma per ora nessuna dichiarazione ufficiale.

Monte Argentario (Grosseto), 9 febbraio 2026 – L’Ente Palio Marinaro, in relazione al procedimento disciplinare che ha interessato il vogatore del Valle, precisa attraverso un comunicato che, «nei mesi intercorsi dall’ultimo comunicato del 23 settembre 2025 fino alla data odierna, ha ritenuto di adottare una linea di condotta improntata al massimo rispetto di tutti i soggetti coinvolti e interessati all’esito della vicenda. In tale ottica, l’Ente ha deliberatamente evitato la diffusione di comunicati, commenti o prese di posizione fondate su elementi ufficiosi o non definitivi, al fine di non alimentare inutili polemiche né aggravare un clima già particolarmente delicato, considerata la natura della contestazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Palio marinaro e caso di doping. “Silenzio fino alla fine per non alimentare polemiche”

Approfondimenti su Monte Argentario

Questa mattina si è disputato il Palio marinaro di Argentario.

Con l’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina che si avvicina, la tensione aumenta.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Monte Argentario

Argomenti discussi: Palio marinaro e caso di doping. Silenzio fino alla fine per non alimentare polemiche; Palio Marinaro dell’Argentario, decide il Consiglio di regata; Livorno piange Luciano Perullo: tifosissimo Libertas e simbolo del Palio marinaro; Palio Marinaro, la svolta. Il Consiglio di regata revoca la vittoria al Valle.

Palio Marinaro, la svolta. Il Consiglio di regata revoca la vittoria al ValleIeri la riunione durata più di due ore per decidere dopo il caso di doping. L’edizione 2025 viene assegnata a Fortezza. Ma ci sarà il ricorso biancoleste. msn.com

Si corre il sessantottesimo Palio Marinaro. Ma c’è anche l’incognita del meteoCon l’incognita meteo, oggi si correrà il 68° Palio Marinaro di Castiglione della Pescaia. Sparo di partenza alle 19 di fronte al Faro rosso, in mare. La sfida è contro la Piazza (nella foto), ... lanazione.it

Lifebox Streaming. . Live streaming n.580 - Post Consiglio di Regata - Intervista con il Sindaco e il Capitano dell’Ente Palio Marinaro dell’Argentario. facebook