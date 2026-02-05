Palio marinaro Argentario | Fortezza vince con tecnica articolo 48 gara regolare

Questa mattina si è disputato il Palio marinaro di Argentario. La Fortezza ha conquistato il primo posto grazie a una manovra che ha seguito le regole dell’articolo 48. La gara si è svolta senza problemi, e alla fine è stata confermata la regolarità della competizione, anche se il risultato finale è stato diverso da quello inizialmente annunciato.

**Palio marinaro Argentario: Fortezza vince con l’articolo 48, la gara è regolare ma il risultato è cambiato.** A Porto Santo Stefano, nel cuore della Maremma, il Palio Marinaro dell’Argentario è andato a finire in una decisione storica. Alla fine del processo, il Consiglio di Regata, riunito in data 5 febbraio 2026, ha applicato integralmente l’articolo 48 dello Statuto, con un verdetto netto: la gara del 15 agosto, pur essendo regolare, è stata considerata non valida per via dell’applicazione delle norme antidoping. A seguito, il Palio è stato assegnato alla Fortezza, mentre il Rione Valle è stato squalificato per un anno.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Palio marinaro Argentario Vicenda doping al Palio dell’Argentario. “Quantità irrisoria e totale buona fede” La vicenda doping al Palio dell’Argentario si fa più chiara. Nuovo Regolamento del Palio: "Qualche articolo già riscritto" La Commissione del Magistrato delle Contrade sta lavorando alla revisione del Regolamento del Palio, con alcuni articoli già riscritti. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Palio marinaro Argentario Argomenti discussi: Palio Marinaro dell’Argentario, decide il Consiglio di regata. Palio Marinaro dell’Argentario. Domani l’assegnazione dei guzzi si prende tutta la scenaIl Palio Marinaro apre l’edizione numero 81. L’Ente Palio ufficializza il calendario degli eventi che porteranno tutti gli appassionati a vivere il mese più intenso dell’anno, che si aprirà domani con ... lanazione.it Palio marinaro, cresce l’attesa. Presentato lo stendardoMonte Argentario, 4 agosto 2022 - Durante la messa vespertina, alla presenza del sindaco Francesco Borghini, del rappresentante della Polizia municipale, Roberto Cerulli, della delegata del Palio, ... lanazione.it COMUNICAZIONE L’Ente Palio Marinaro dell’Argentario convoca il Consiglio di Regata per il giorno 5 febbraio 2026, alle ore 18.00, al fine di deliberare in merito agli atti trasmessi dalla Procura Nazionale Antidoping. La riunione non é aperta a facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.