Milano-Cortina, conto alla rovescia. Primo caso di doping è azzurro

Con l’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina che si avvicina, la tensione aumenta. A quattro giorni dalla cerimonia di inaugurazione, gli atleti continuano ad arrivare, ma già si parla di un primo caso di doping tra gli azzurri. La notizia ha sorpreso molti e mette in allarme gli organizzatori.

Questa mattina si è scoperto che Rebecca Passler, giovane biatleta di Anterselva, è risultata positiva al letrozolo in un controllo effettuato fuori dalle gare.

