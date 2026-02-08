Palestinesi storpi poveri e senza casa Scoppia la bufera sulla consigliera di FdI

La consigliera di FdI Monica Castro ha causato una vera bufera con le sue parole sul patto di amicizia tra Calenzano e Jenin. Durante un intervento, ha definito i palestinesi “storpi, poveri e senza casa”, scatenando le reazioni. La polemica si è acceso subito, con molti che criticano il linguaggio usato e chiedono chiarimenti. La vicenda diventa al centro del dibattito tra chi difende la libertà di espressione e chi invece condanna le parole considerate offensive.

Calenzano (Firenze), 8 febbraio 2026 – Polemica sulla consigliera comunale di Fratelli d'Italia a Calenzano, Monica Castro, che durante un suo intervento, commentando il patto di amicizia tra il paese della Piana e Jenin, in Palestina. Un intervento surreale, in cui la consigliera si chiede – quasi in vernacolo – "perché noi si debba andare dagli storpi, ridotti male, senza casa senza nulla" salvo poi precisare che il suo era "un discorso scherzoso" che voleva "ironizzare" perché "alle 8 di sera mi tocca ironizzare e so a malapena dov'è". "Le parole pronunciate dalla consigliera di Fratelli d'Italia, Monica Castro, durante il consiglio comunale di Calenzano lo scorso 29 gennaio sono gravi, offensive e semplicemente inaccettabili.

