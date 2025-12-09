Palermo racconto di una città in 100 opere | la presentazione del libro di Sergio Troisi
Il prossimo 11 dicembre, alle ore 18, alla libreria Feltrinelli di via Cavour 133 sarà presentato il libro “Palermo, racconto di una città in 100 opere” di Sergio Troisi, Kalós editore. Con l’autore, intervengono Laura Anello e Francesco Paolo Campione.Troisi ha scelto cento opere, non solo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Paolo Taormina morto a Palermo per sedare un pestaggio, il racconto dell'amico: "Erano in 10"
Palermo, choc senza fine. La verità dell’autopsia: Paolo Taormina ucciso con un colpo a bruciapelo alla nuca. Il racconto della sorella
"Florio Experience" a Palazzo Bonocore: degustazione e racconto della Palermo Felicissima
#palermo. Il racconto dalla cerimonia finale dell'iniziativa e quello che resta di questo anno di impegno in città. Capitale italiana volontariato - Palermo 2025 Leggi qui l'articolo di Francesco Palazzo - facebook.com Vai su Facebook
