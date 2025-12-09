Palermo racconto di una città in 100 opere | la presentazione del libro di Sergio Troisi

Palermotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prossimo 11 dicembre, alle ore 18, alla libreria Feltrinelli di via Cavour 133 sarà presentato il libroPalermo, racconto di una città in 100 opere” di Sergio Troisi, Kalós editore. Con l’autore, intervengono Laura Anello e Francesco Paolo Campione.Troisi ha scelto cento opere, non solo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Paolo Taormina morto a Palermo per sedare un pestaggio, il racconto dell'amico: "Erano in 10"

Palermo, choc senza fine. La verità dell’autopsia: Paolo Taormina ucciso con un colpo a bruciapelo alla nuca. Il racconto della sorella

"Florio Experience" a Palazzo Bonocore: degustazione e racconto della Palermo Felicissima

“Palermo, racconto di una città in 100 opere”: la presentazione del libro di Sergio Troisi - Il prossimo 11 dicembre, alle ore 18, alla libreria Feltrinelli di via Cavour 133 sarà presentato il libro “Palermo, racconto di una città in 100 opere” di Sergio Troisi, Kalós editore. Scrive mondopalermo.it