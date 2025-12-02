Il documentario Duexcento in scena alle Officine Bellotti | un racconto audiovisivo sull' arte pubblica
Alla fine degli anni Trenta, il governo Mussolini promulgò la "Legge Bottai", conosciuta anche come Legge del 2%, che è in vigore ancora oggi e che prevede di destinare il 2% dei fondi dell’appalto per opere d’arte da collocare nei nuovi edifici pubblici. Ma cosa ne è stato di questa legge? E. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
DUEXCENTO – Documentario (50 min / 2024) 03 dicembre 2025 ? Ore 17:00 Officine Bellotti, Via Antonio Gagini 31, 90133 Palermo Proiezione del documentario di Peppino Sciortino, co-prodotto dalla Fondazione MeNO e sostenuto dalla Sicilia Film - facebook.com Vai su Facebook
Arte, da Officine Bellotti la proiezione del documentario di Peppino Sciortino “DUEXCENTO” - ] ... Scrive blogsicilia.it