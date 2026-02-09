Palermo pranzano al Parlamento siciliano e finiscono al pronto soccorso

Questa mattina alcuni dipendenti del Parlamento siciliano sono finiti al pronto soccorso dopo aver mangiato alla mensa dell’Assemblea regionale. Non è ancora chiara la causa, ma tutti si trovano sotto osservazione. La polizia e i sanitari stanno indagando per capire cosa abbia provocato il malessere improvviso.

Alcune persone, tra cui dipendenti del Parlamento siciliano, sarebbero finite al pronto soccorso dopo avere pranzato oggi alla mensa nella buvette dell'Assemblea regionale. Da quanto apprende l'Ansa da più fonti, subito dopo avere consumato il pasto alcuni avrebbero avuto dei malori e avrebbero fatto ricorso al medico di turno a Palazzo dei Normanni, con presunti sintomi da sindrome sgombroide. Nel menu tra i primi piatti c'erano mezze penne con tonno e finocchietto.

