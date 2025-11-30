Pisa acido negli scarpini dei calciatori | sei finiscono al pronto soccorso

Una sostanza urticante è stata versata volontariamente nelle scarpette dei giocatori dell'Asd Santa Maria a Monte: è il secondo atto vandalico in un mese. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Pisa, acido negli scarpini dei calciatori: sei finiscono al pronto soccorso

Approfondisci con queste news

?Acido nelle scarpe dei giovani calciatori, in sei al pronto soccorso - facebook.com Vai su Facebook

Pisa, acido negli scarpini dei calciatori: sei finiscono al pronto soccorso - Un allenamento come tanti si è trasformato in una serata di paura per i giovani calciatori del Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa. msn.com scrive

Pisa, il comunicato sugli infortuni di Aebischer ed Esteves: i tempi di recupero - Arrivano brutte notizie per Alberto Gilardino: “Lo staff medico del Pisa Sporting Club ha completato gli esami diagnostici per i ... Lo riporta tuttomercatoweb.com

Pisa, Gilardino sull'organico: "Qui calciatori molto disponibili. Mercato? Ne parleremo in ritiro" - Il tecnico ex Genoa si è soffermato anche sull'organico attualmente a disposizione: "Sto facendo le mie ... Come scrive tuttomercatoweb.com