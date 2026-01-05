Palermo code al pronto soccorso di Villa Sofia Schifani convoca il manager

A Palermo, il pronto soccorso di Villa Sofia sta affrontando lunghe code e tempi di attesa elevati. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i cittadini e le autorità, portando il presidente Schifani a convocare i responsabili del management dell’ospedale per affrontare le criticità e individuare soluzioni efficaci.

PALERMO (ITALPRESS) – Al pronto soccorso di Villa Sofia, a Palermo, lunghe code con attese estenuanti per i pazienti. Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha quindi deciso di convocare con urgenza il direttore generale dell'azienda ospedaliera "Villa Sofia-Cervello", Alessandro Mazzara (nella foto). Secondo quanto apprende l'Italpress da fonti di Palazzo d'Orleans, il governatore ha fatto un richiamo forte nei confronti del manager dopo aver saputo dei disagi per l'utenza. Schifani avrebbe chiesto a Mazzara un report sulla situazione attuale e sui motivi che hanno portato a queste problematiche.

Disagi al pronto soccorso Villa Sofia di Palermo, Schifani convoca il manager e annuncia possibili ispezioni - Lunghe code e attese estenuanti per i pazienti al pronto soccorso di Villa Sofia a Palermo e il presidente della regione Renato Schifani convoca con urgenza a Palazzo d'Orleans il manager dell'azienda ... msn.com

Lunghe code al Pronto Soccorso di Villa Sofia, Schifani convoca a Palazzo d’Orleans il manager Alessandro Mazzara - Il governatore avrebbe chiesto un report rigorosissimo riservandosi ispezioni ed eventuali provvedimenti. blogsicilia.it

