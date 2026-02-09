Palermo baby gang aggredisce commerciante vicino al tribunale | un pugno mirato all’addome shock e paura in città

Palermo si sveglia con una brutta notizia. Questa mattina, vicino al tribunale, una baby gang ha aggredito un commerciante storico, Luciano Ienna. Un pugno all’addome ha colpito l’uomo, lasciandolo sotto shock e con il timore di un nuovo episodio di violenza in città. La scena si è svolta davanti al suo negozio nel Mercato delle Pulci, dove Ienna gestisce il “Museo dei vecchi ricordi”. La paura cresce tra i residenti, mentre le forze dell’ordine cercano di fare luce su quanto accaduto.

Palermo Sotto Shock: Baby Gang Aggrediscono un Commerciante Storico Davanti al Tribunale. Un’ombra di insicurezza si allunga su Palermo, con un nuovo episodio di violenza che ha visto come vittima Luciano Ienna, 56 anni, titolare del rinomato “Museo dei vecchi ricordi” situato nel cuore del Mercato delle Pulci. L’aggressione, avvenuta ieri sera, lunedì 9 febbraio 2026, intorno alle 18:30, si è consumata in una zona centrale della città, a pochi passi dal Palazzo di Giustizia, sotto lo sguardo di alcuni passanti. Ienna è stato colpito all’addome da un gruppo di circa dieci ragazzi, di età compresa tra gli 8 e gli 11 anni, che hanno agito con una rapidità e una determinazione che suggeriscono un’azione premeditata.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa sera, un commerciante è stato aggredito davanti al tribunale di Palermo.

Due giovani di 16 e 17 anni sono stati fermati dalla polizia dopo aver messo in crisi un commerciante cinese in un negozio di abbigliamento alla periferia della città.

