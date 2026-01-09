Visita alla Casa Museo Alberto Moravia

La Casa Museo Alberto Moravia riapre per visite guidate domenica 10 gennaio, organizzate dalla Sovrintendenza Capitolina. L'evento offre l'opportunità di conoscere gli ambienti e la storia dello scrittore, con turni alle 10 e alle 11. L'ingresso è gratuito, consentendo a visitatori e appassionati di approfondire il patrimonio culturale legato a uno dei grandi autori italiani del Novecento.

Torna la visita guidata alla Casa Museo Alberto Moravia organizzata dalla Sovrintendenza Capitolina. La visita si svolgerà domenica 10 gennaio, alle ore 10 e alle ore 11 e l'ingresso è gratuito.Nell'attico affacciato sul Tevere, Moravia ha passato la seconda parte della sua vita. Una grande casa.

