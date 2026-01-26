Passeggiata a Rebibbia e visita alla nuova Casa Museo di Pier Paolo Pasolini

Scopri la passeggiata a Rebibbia e la visita alla nuova Casa Museo di Pier Paolo Pasolini. Un percorso che permette di conoscere da vicino il quartiere e la figura dello scrittore, arricchendo l’esperienza culturale con un approfondimento sulla sua vita e il contesto in cui è cresciuto. Ottavo Colle APS propone questa escursione da oltre dieci anni, offrendo un’occasione per esplorare una delle zone periferiche di Roma con interesse e rispetto.

Una nuova tappa nella passeggiata a Rebibbia che, come in tutte le periferie romane, Ottavo Colle APS propone con continuità do 10 anni. Come sempre raccontiamo la storia urbana di questo quadrante di Roma, Tiburtina e Casal dé Pazzi, del carcere di Rebibbia, della scrittrice Goliarda Sapienza e del suo romanzo sulla sua esperienza carceraria. A Rebibbia il poeta scrittore e regista Pier Paolo Pasolini ha vissuto appena arrivato a Roma, dopo una piccola esperienza in centro al Ghetto. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONEPrenotazione obbligatoria entro due giorni prima dell'appuntamento scrivendo a prenotazioniottavocolle@gmail.

