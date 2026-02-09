La Sala degli Stucchi, nel cuore del Palazzo del Rettorato di Unimore, torna a splendere. Dopo un lungo lavoro di restauro, le superfici decorate e gli impianti sono stati sistemati, rendendo la sala nuovamente funzionale e adatta a ospitare incontri ufficiali e cerimonie. La riapertura permette di riutilizzare uno spazio storico, che torna a essere punto di riferimento per l’ateneo.

La Sala degli Stucchi, luogo storico del Palazzo del Rettorato Unimore, un tempo sede della Sala del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza, è stata restituita alla piena fruizione dopo un intervento di restauro e riallestimento che ha interessato superfici decorate, impianti e dotazioni, con l’obiettivo di riportare la sala alle migliori condizioni conservative e funzionali, così da renderla nuovamente adatta ad accogliere attività istituzionali e momenti di rappresentanza. All’inaugurazione hanno preso parte la Rettrice Rita Cucchiara e la Presidente della Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero Costanza Torricelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Palazzo del Rettorato. La Sala degli Stucchi torna a risplendere

