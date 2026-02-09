Controllo giudiziario per Foodinho Glovo | indagine per caporalato e paghe sotto la soglia di povertà

La Procura di Milano ha messo sotto controllo Foodinho, la società di consegne del gruppo Glovo. Il giudice ha disposto un intervento urgente per verificare eventuali casi di caporalato e paghe al di sotto della soglia di povertà. L’indagine, guidata dal pm Paolo Storari, si concentra sulle condizioni dei lavoratori e sulle pratiche aziendali.

Il provvedimento urgente della Procura di Milano. La Procura di Milano, con il pm Paolo Storari, ha disposto in via d'urgenza il controllo giudiziario per caporalato nei confronti di Foodinho, società di delivery del gruppo Glovo. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, ai rider – circa 40mila in tutta Italia – sarebbero state riconosciute retribuzioni inferiori alla soglia di povertà, configurando un'ipotesi di sfruttamento lavorativo. Il controllo giudiziario prevede la nomina di un amministratore incaricato di vigilare sull'attività dell'azienda, con l'obiettivo di garantire il rispetto della legalità e la continuità operativa.

