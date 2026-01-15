Dopo la partita Inter-Lecce, i principali quotidiani sportivi hanno espresso giudizi critici sulla direzione di gara di Maresca, evidenziando alcuni errori significativi. La moviola e i voti attribuiti all’arbitro riflettono un giudizio unanime di insoddisfazione, con particolare attenzione alle decisioni contro i nerazzurri. In questo contesto, l’intervento del VAR si è rivelato decisivo, salvando Maresca da ulteriori polemiche.

Inter News 24 Moviola Inter Lecce, la direzione di Maresca viene bocciata da tutti i quotidiani sportivi dopo una serie di errori pesanti. Notte fonda per l’arbitro Fabio Maresca durante il recupero di campionato tra l’ Inter e il Lecce. Nonostante la vittoria ottenuta dagli uomini di Cristian Chivu, la gestione arbitrale ha sollevato un polverone di polemiche, con la stampa sportiva italiana unanime nel bocciare la prestazione del fischietto di Napoli. Maresca è stato letteralmente « salvato in più circostanze solo dal provvidenziale intervento del VAR Lorenzo Maggioni », che con estrema precisione ha corretto sviste che avrebbero potuto condizionare pesantemente il risultato finale. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Moviola Inter Lecce, Maresca viene salvato dal VAR: ecco i voti all’arbitro dei principali quotidiani sportivi

Leggi anche: Moviola Inter Lecce, Maresca bocciato dai quotidiani: caos rigori e simulazioni, il Var evita il peggio

Leggi anche: Moviola Milan-Genoa, Mariani (arbitro) e Di Paolo (VAR) ok. Ma sui quotidiani sparisce un episodio eclatante!

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Inter-Lecce, moviola: Maresca concede e poi revoca dopo review al VAR un rigore per un contatto fra Danilo Veiga e Bonny; Moviola Inter-Lecce, era rigore su Bonny? L'arbitro Maresca lo assegna, poi la revoca dopo lunga revisione al VAR; Inter-Lecce, moviola: Maresca parte malissimo, dubbi sul rigore e distrazioni fatali; Moviola Inter-Lecce, CorSport boccia Maresca: “Forse sarebbe il caso di…”.

Inter-Lecce, moviola: Maresca parte malissimo, dubbi sul rigore e distrazioni fatali - La prova dell’arbitro napoletano Fabio Maresca a San Siro nel recupero di serie A Inter- sport.virgilio.it