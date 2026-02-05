I quotidiani sono tutti d’accordo nel premiare la buona prestazione di Diouf contro il Torino. Tuttavia, le pagelle si dividono quando si tratta di bocciati, con opinioni diverse su chi meritava un voto basso.

di Paolo Moramarco Pagelle Inter Torino, quotidiani ad unanimità nel promuovere la prestazione del centrocampista, mentre più divisi sui bocciati. Il finale di Coppa Italia vinto 2-1 dall’Inter contro il Torino all’ U-Power Stadium di Monza, casa nerazzurra per una notte con l’indisponibilità del San Siro dovuta alle Olimpiadi, sono queste le pagelle ai giocatori nerazzurri da parte dei quotidiani sportivi nazionali. Nessun bocciato dalla Gazzetta dello Sport che premia Diouf con un 7 per la sua prestazione da mezz’ala che lo ha portato a 3 gol nell’ Inter, in soli 435 minuti giocati. Promosso anche il giovanissimo Kamaté ( 6,5 ) così come Bonny ( 6,5 ) in gol proprio grazie all’assist del baby talento nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pagelle Inter Torino, Diouf promosso da tutti i quotidiani, ma qualche discrepanza c’è soprattutto sui bocciati. Ecco i voti

Approfondimenti su Inter Torino

L’Inter ha battuto il Torino 2-0, con Diouf e Kulenovic che si sono presi i voti più alti, entrambi con 7 in pagella.

Le pagelle di Torino-Udinese, secondo i quotidiani sportivi, evidenziano le prestazioni di Zaniolo ed Ekkelenkamp come decisive, mentre Maripan riceve valutazioni negative.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Inter Torino

Argomenti discussi: Inter-Torino, le pagelle: Diouf e Kulenovic, gol da 7. Bene Kamate, 6.5; Inter-Torino 2-1, pagelle: Mkhitaryan professore, male Tamèze; Inter-Torino, le pagelle: Diouf dà segnali di crescita, grande esordio per Kamate; Inter-Torino 2-1, le pagelle: Diouf frizzante (7), assist al bacio per Kamate (7). Lampo Bonny (6,5). Nerazzurri in semifinale.

Pagelle Inter-Torino: Bonny e Diouf trascinano i nerazzurri, buona la prima per Kamate. Male TamezeBonny e Diouf, queste le marcature che portano l'Inter in semifinale di Coppa Italia grazie al 2-1 sul Torino in quel di Monza. Con San Siro occupato per la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invern ... tuttosport.com

Le PAGELLE di Inter-Torino 2-1: super Diouf, sorpresa KamateInter e Torino si sfidano questa sera nella gara valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. I nerazzurri hanno avuto accesso a questa fase grazie alla vittoria dello scorso dicembre sul Venezia ... passioneinter.com

Pagelle #InterTorino (Gds) facebook

Inter-Torino, le pagelle: Diouf e Kulenovic, gol da 7. Bene Kamate, 6.5 x.com