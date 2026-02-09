Padre e figlio trovati morti in casa senza segni di violenza | mistero a Messina disposta l'autopsia

La polizia di Messina ha trovato padre e figlio morti in casa a Zafferia. Nessun segno di violenza, ma ancora nessuna spiegazione sulla causa dei decessi. È stato disposto un’autopsia per capire cosa sia successo. La scoperta è arrivata dopo che l’altro figlio del pensionato aveva segnalato di non riuscire più a contattare i genitori.

La scoperta dei due corpi nell'abitazione di Zafferia a seguito dell'intervento della polizia, messa in allarme dall'altro figlio del pensionato che non riusciva più a mettersi in contatto con i familiari. Due uomini, un padre di 80 anni e il figlio di 50, sono stati trovati morti questa mattina nella loro casa a Zafferia, a Messina.

