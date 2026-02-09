Padre e figlio trovati morti in casa senza segni di violenza | mistero a Messina disposta l'autopsia

Da fanpage.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia di Messina ha trovato padre e figlio morti in casa a Zafferia. Nessun segno di violenza, ma ancora nessuna spiegazione sulla causa dei decessi. È stato disposto un’autopsia per capire cosa sia successo. La scoperta è arrivata dopo che l’altro figlio del pensionato aveva segnalato di non riuscire più a contattare i genitori.

La scoperta dei due corpi nell'abitazione di Zafferia a seguito dell’intervento della polizia, messa in allarme dall’altro figlio del pensionato che non riusciva più a mettersi in contatto con i familiari.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Messina Mistero

Messina. Padre e figlio trovati morti in casa a Zafferia: disposta l’autopsia

Due uomini, un padre di 80 anni e il figlio di 50, sono stati trovati morti questa mattina nella loro casa a Zafferia, a Messina.

Padre e figlio trovati morti in casa, mistero a Messina: «Nessun segno di violenza». L'allarme lanciato dal fratello

Una tragedia scuote il quartiere Zafferia a Messina.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Messina Mistero

Argomenti discussi: Solitudine fatale a Zafferia? Padre e figlio trovati morti in casa; Messina, padre e figlio trovati morti in casa; Padre e figlio trovati morti in casa a Messina, giallo sulle cause; Messina, padre e figlio trovati morti nella loro abitazione: mistero sulle cause.

padre e figlio trovatiPadre e figlio trovati morti in casa senza segni di violenza: mistero a Messina, disposta l’autopsiaLa scoperta dei due corpi nell'abitazione di Zafferia a seguito dell’intervento della polizia, messa in allarme dall’altro figlio del pensionato che ... fanpage.it

padre e figlio trovatiPadre e figlio trovati morti in casa: non c'era alcun segno di violenzaA dare l'allarme è stato l'altro figlio: i due vivevano in non chiarite condizioni di salute molto precarie ... today.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.