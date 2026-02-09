Messina Padre e figlio trovati morti in casa a Zafferia | disposta l’autopsia

Due uomini, un padre di 80 anni e il figlio di 50, sono stati trovati morti questa mattina nella loro casa a Zafferia, a Messina. La polizia ha aperto un’indagine e ha disposto l’autopsia per chiarire cosa sia successo. Per ora, si ipotizza un evento improvviso o un problema di salute, ma nessuna pista è esclusa. La scena resta sotto shock mentre gli inquirenti cercano di ricostruire gli ultimi momenti di vita delle vittime.

Tragica scoperta a Messina, nella zona di Zafferia, dove due uomini, padre e figlio di 80 e 50 anni, sono stati trovati senza vita all’interno della loro abitazione. Le cause del decesso non sono ancora state accertate, ma dai primi accertamenti effettuati sul posto si tratterebbe di morti riconducibili a cause naturali. Sul luogo è intervenuta la Polizia dopo la segnalazione del secondo figlio, residente fuori città, che da tempo non riusciva a mettersi in contatto con il padre anziano e con il fratello, facendo scattare l’allarme. All’arrivo degli agenti, per i due uomini non c’era ormai più nulla da fare. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

