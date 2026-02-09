Overwatch risorge su Steam e supera Battlefield 6 e Call of Duty

Overwatch torna a fare parlare di sé su Steam, dove ha registrato un aumento di giocatori che non si vedeva da tempo. Il gioco gratuito di Blizzard ha superato titoli come Call of Duty e Battlefield 6, segnando una vera e propria ripresa. Sono in tanti a riscoprire lo sparatutto, e le cifre dimostrano che Blizzard sta conquistando di nuovo il pubblico.

Overwatch sta vivendo una vera e propria rinascita su Steam, con numeri che non si vedevano da anni. Lo sparatutto gratuito di Blizzard ha registrato la sua più grande impennata di giocatori sulla piattaforma Valve, arrivando a superare colossi come Call of Duty e Battlefield 6. Il dato colpisce soprattutto perché il boom è avvenuto prima del lancio effettivo della nuova stagione, segno di un interesse riacceso già nella fase di annuncio. Dopo un periodo difficile, il brand sembra aver ritrovato slancio e attenzione. Il punto di svolta è stato il rebranding deciso da Blizzard: Overwatch ha abbandonato definitivamente il numero "2" e si è presentato come un rilancio completo dell'esperienza.

