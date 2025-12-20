Call of Duty | Black Ops 7 e Battlefield REDSEC hanno deluso a novembre 2025
Novembre 2025 avrebbe dovuto rappresentare un momento chiave per gli sparatutto, ma si è trasformato in un mese complicato. Call of Duty: Black Ops 7 e Battlefield REDSEC, due capitoli di serie molto importanti per genere, non hanno raggiunto i risultati sperati. In un contesto di mercato già fragile, le loro performance sono apparse sottotono, con le classifiche che raccontano una realtà meno brillante del previsto. E il confronto con altri titoli di successo rende la delusione ancora più evidente. Per comprendere la situazione è necessario partire dal contesto generale. The Game Business segnala che Novembre è stato insolitamente tranquillo sul fronte delle nuove uscite, anche perché inizialmente era atteso il lancio di Grand Theft Auto 6 in quella finestra temporale (prima dei due rinvii che hanno portato l’uscita il 19 novembre 2026). 🔗 Leggi su Game-experience.it
