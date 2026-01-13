Call of Duty arranca su Steam | i numeri sono inferiori a quelli di ARC Raiders e Battlefield 6
Negli ultimi dati di Steam, Call of Duty mostra un calo nei numeri di giocatori rispetto a titoli come ARC Raiders e Battlefield 6. Sebbene i numeri di Steam non rappresentino l’intera popolarità di un gioco, offrono comunque un’istantanea utile per analizzare le tendenze nel tempo. Questo confronto evidenzia come alcuni titoli mantengano un interesse più stabile rispetto ad altri nel panorama videoludico attuale.
I numeri dei giocatori contemporanei su Steam non raccontano l’intera storia di un videogioco, ma restano un indicatore utile per confrontare l’andamento dei titoli nel tempo. In questo contesto, Call of Duty mostra segnali di affaticamento sulla piattaforma Valve. I dati più recenti lo collocano ben al di sotto di alcuni concorrenti diretti, con il confronto con ARC Raiders e Battlefield 6 che evidenzia un divario significativo. Un dato che sorprende, considerando il peso storico del brand. Secondo le rilevazioni delle ultime 24 ore, Call of Duty si è fermato intorno ai 53.000 giocatori contemporanei su Steam. 🔗 Leggi su Game-experience.it
