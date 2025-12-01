Volley femminile l' Olimpia Teodora è uno schiacciasassi | batte Riccione e fa otto su otto
L’Olimpia Teodora resta imbattuta e conferma ancora una volta il proprio avvio di stagione da sogno nel Girone B di Serie B. Ottavo successo in altrettante partite per le ravennati di Coach Rizzi, che battono 3-1 Riccione al PalaCosta e restano in vetta alla classifica, con un solo punto lasciato. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Leggi l’articolo completo Volley femminile, bella vittoria della GiPe Todo Sport sulle ragazze di Terrasini - facebook.com Vai su Facebook
FIPAV, Lega Volley Femminile e Lega Pallavolo Serie A unite per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne Leggi la news Vai su X
Volley femminile: Olimpia Teodora fa otto su otto battendo anche Riccione - L’Olimpia Teodora resta imbattuta e conferma ancora una volta il proprio avvio di stagione da sogno nel Girone B di Serie B. Riporta ravenna24ore.it
L’Olimpia Teodora batte anche Riccione: sono 8 vittorie in altrettante partite di campionato - L'Olimpia Teodora sembra davvero non trovare ostacoli e continua la propria cavalcata in ... Scrive ravennaedintorni.it
Volley B1 femminile, Lasersoft: è derby a Ravenna con l'Olimpia - La squadra ravennate è una delle corazzate del girone B, formazione che occupa in solitaria la prima posizione nella graduatoria con 20 punti ... Lo riporta altarimini.it