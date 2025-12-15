Napoli infermiere aggredito nell’ospedale San Paolo

Un'ulteriore aggressione si è verificata all’ospedale San Paolo di Napoli, coinvolgendo un infermiere colpito al torace. L'episodio si aggiunge alla crescente serie di tensioni e violenze nei contesti sanitari, evidenziando le sfide che il personale medico deve affrontare quotidianamente.

