Napoli infermiere aggredito nell’ospedale San Paolo
Un'ulteriore aggressione si è verificata all’ospedale San Paolo di Napoli, coinvolgendo un infermiere colpito al torace. L'episodio si aggiunge alla crescente serie di tensioni e violenze nei contesti sanitari, evidenziando le sfide che il personale medico deve affrontare quotidianamente.
Una nuova aggressione ai danni di un infermiere, colpito al torace, si è verificata all’ospedale San Paolo Di Napoli. “A pochi giorni di distanza dal grido di allarme lanciato dalla UIL FPL per i frequenti attacchi che gli operatori sono costretti a subire, una nuova aggressione ai danni di un infermiere si è verificata all’ospedale . 2anews.it
Pronto soccorso del San Paolo: infermiere colpito con un pugno al torace! Asl Napoli 1 : aggressione n.48 del 2025 (62 aggressioni totali tra Napoli 1 e Napoli 2 da inizio 2025) Napoli – Momenti di forte tensione si sono registrati nella serata di oggi presso il pr - facebook.com facebook
Marano di #Napoli: donna seviziata in casa per ore dal compagno, infermiere di sala operatoria x.com