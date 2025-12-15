Un nuovo episodio di violenza si è verificato all’ospedale San Paolo di Napoli, con un infermiere aggredito durante il suo turno di lavoro. L’incidente, avvenuto a pochi giorni dall’allarme lanciato dalla UIL FPL riguardo ai crescenti attacchi contro gli operatori sanitari, evidenzia ancora una volta la difficile situazione di sicurezza nelle strutture ospedaliere.

© Anteprima24.it - Infermiere aggredito nell’ospedale San Paolo a Napoli

Tempo di lettura: 2 minuti “ A pochi giorni di distanza dal grido di allarme lanciato dalla UIL FPL per i frequenti attacchi che gli operatori sono costretti a subire, una nuova aggressione ai danni di un infermiere si è verificata all’ospedale San Paolo Di Napoli. La UIL FPL Napoli e Campania esprime piena e totale solidarietà al collega infermiere, che è stato colpito con un pugno al torace mentre, al Pronto Soccorso, stava gestendo un sospetto caso di meningite”. Lo affermano, in una nota, i commissari della UIL FPL Napoli e Campania Ciro Chietti e Pietro Bardoscia, i quali aggiungono: “ È inaccettabile che, nonostante i tentativi di rassicurazione messi in atto dal personale sanitario, la situazione sia degenerata fino alla violenza fisica, con l’intervento delle forze dell’ordine avvenuto solo successivamente”. Anteprima24.it

Infermiere aggredito nell'ospedale San Paolo a Napoli - "A pochi giorni di distanza dal grido di allarme lanciato dalla UIL FPL per i frequenti attacchi che gli operatori sono costretti a subire, una nuova aggressione ai danni di un infermiere si è verific ... ansa.it