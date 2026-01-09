Splende il sole ma rimane il freddo | nuova salatura delle strade E il costo aumenta
Nonostante il sole, le basse temperature persistono, rendendo necessaria la quarta salatura delle strade. Questa operazione si estende alla maggior parte della rete viaria, esclusa l’area ovest della provincia, che comprende Vigarano, Bondeno, Cento e Terre del Reno. Si tratta di interventi periodici per garantire la sicurezza durante i mesi freddi, con conseguenti aumenti dei costi di gestione.
Nuova salatura, la quarta, della rete viaria di competenza, tranne la zona ovest della provincia, che comprende i territori di Vigarano, Bondeno, Cento e Terre del Reno. La decisione della Provincia si è resa necessaria a seguito delle piogge nel frattempo cadute nel resto del territorio estense. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
