Ospedale Calai nuova discussione in Regione Perché la Casa di Comunità è ferma?

Una nuova discussione sulla situazione dell’Ospedale Calai di Gualdo Tadino si è aperta in Regione. Nonostante siano stati messi nove milioni di euro a bilancio e il progetto della Casa di Comunità sia già pronto, ancora oggi l’ospedale resta chiuso. Con il cambio di Giunta, passando dalla Tesei alla Proietti e dal centrodestra al centrosinistra, nulla è cambiato. L’edificio è abbandonato, inutilizzato e in uno stato di totale degrado, mentre i cittadini aspettano ancora risposte concrete.

Nove milioni di euro messi a bilancio, un progetto già pronto e presentato ma che, con il cambio di Giunta regionale, dalla Tesei alla Proietti, dal centrodestra al centrosinistra, l'ex Ospedale Calai di Gualdo Tadino resta quello di sempre dopo la chiusura: abbandonato, inutilizzato, decadente e.

