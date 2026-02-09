Osimhen Lookman la verità sulla lite con la Nigeria | il ct Chelle svela cosa è successo realmente in campo La rivelazione!

Il ct della Nigeria, Eric Chelle, ha finalmente chiarito cosa è successo durante la partita contro il Mozambico in Coppa d’Africa. In un’intervista a ‘After Afrique’ su RMC Sport, Chelle ha spiegato i dettagli della lite tra Osimhen e Lookman, smentendo le voci di tensioni irrisolte. La versione ufficiale mette fine alle supposizioni e conferma che i due attaccanti hanno avuto un confronto in campo, ma senza conseguenze gravi.

Approfondimenti su Osimhen Lookman

Durante la partita tra Nigeria e Mozambico, si sono verificati momenti di tensione tra Osimhen e Lookman, sfiorando una rissa in campo.

Dopo la lite in campo tra Osimhen e Lookman, le loro reazioni sono state divergenti.

