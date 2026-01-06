Nigeria tensione alle stelle | Osimhen e Lookman protagonisti di una lite clamorosa in campo Sfiorata la rissa – FOTO
Durante la partita tra Nigeria e Mozambico, si sono verificati momenti di tensione tra Osimhen e Lookman, sfiorando una rissa in campo. La gara, dominata dalla Nigeria fin dall'inizio, si è conclusa con un risultato convincente, mantenendo alta l’attenzione su possibili sviluppi futuri. Di seguito, una fotografia di quanto accaduto e le situazioni più significative di questa partita.
Nigeria, scintille tra Osimhen e Lookman: momenti surreali in campo e rissa evitata per un soffio contro il Mozambico La Nigeria ha imposto il proprio dominio sul Mozambico fin dai primi minuti, rendendo gli ottavi di finale della Coppa d’Africa una partita senza storia. I protagonisti assoluti sono stati Osimhen e Lookman: il primo ha . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
It's a team game". Nel pieno della partita tra Nigeria e Mozambico, questa frase di Osimhen ha risuonato forte e chiara in campo, segno di quanto la tensione fosse salita tra lui e Lookman, nonostante il largo vantaggio. La gara, disputata a Fes in Marocco, ha
